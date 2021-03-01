В Кремле рассказали о заявках на вакцины от COVID-19 от других стран

В России очень чутко реагируют на обращения государств о помощи в поставках вакцины от коронавируса «Спутник V». Как уже известно, о просьбе начать поставки препарата в свою страну заявил накануне президент Чехии Милош Земан.

Согласно заявлению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва занимает ответственную позицию в том, чтобы помочь разным странам мира, которые испытывают проблемы с вакциной.

«Заявок так много, что мощности наших производств, по сути, пока не позволяют их все удовлетворить. Но производственные обороты растут, растут каждую неделю», - заверил официальный представитель Кремля.

В Чехии конце февраля отметилось ухудшение ситуации с коронавирусом. На приобретении российской вакцины «Спутник V» сегодня настаивают президент страны Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш. Они уже провели предварительные переговоры о получении вакцины с представителями России.