В стране и мире Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса Алена Миронова Глава России обратил внимание на то, что эффективность доказывают проведенные испытания. © Фото: sputnikvaccine.com Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил об эффективности российских вакцин против новых штаммов коронавируса. «Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе», - сказал глава государства. Путин обратил внимание на то, что эффективность вакцин доказывают проведенные испытания. Ранее швейцарские СМИ назвали преимущества «Спутника V» перед западными вакцинами. Так, издание обратило внимание на подтвержденную эффективность вакцины. Существенным преимуществом вакцины «Спутник V» назвали ее разработку на основе хорошо изученной аденовирусной платформы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика