В Кремле заявили о готовности Путина к диалогу и урегулированию разногласий с зарубежными коллегами

В Кремле заявили о готовности президента России Владимира Путина к диалогу и урегулированию разногласий с зарубежными коллегами, в том числе и с США.

«Пока уровень готовности разный, но Путин был, есть и остается открытым к диалогу со всеми странами мира, в том числе и США, и открыт к тому, чтобы даже самые острые разногласия регулировать в ходе общения», - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что не все государства сегодня имеют такую же политическую волю.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что Россия хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной. При этом, уточнил президент, диалог должен быть честным, сторонам нужно избавиться от фобий прошлого.