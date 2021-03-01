Ученые обнаружили плюсы от потери обоняния при коронавирусе

У инфицированных COVID-19, которые потеряют обоняние, антитела к вирусу могут вырабатываться дольше и активнее, по сравнению с теми, у кого не наблюдалось этого симптома. К такому выводу пришли ученые факультета биомедицинских наук университета Humanitas в ходе исследования.

По мнению авторов работы, которая опубликована на сервисе препринтов medRxiv, причина может быть связана с длительным сохранением вируса в обонятельной луковице. В результате чего через местное воспаление и высвобождение антигенов поддерживается и усиливается ответ защитных белков.

Как объяснил в комментарии «Известиям» завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов, наблюдаемый феномен может объясняться поражением обонятельной луковицы и нейронов, связанных со вкусовыми рецепторами.

«В обонятельной луковице много клеток с рецепторами АСЕ2, с которыми связывается коронавирус. Поэтому при ее поражении туда стягивается много лимфоцитов и иммунный ответ усилен», - отметил эксперт.

Как правило, нарушение обоняния при COVID возникает на четвертый-седьмой день болезни, а восстановление происходит за две недели.