Набиуллина заявила и возможности продления антикризисной программы льготной ипотеки в 24 регионах РФ

Антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить без негативных последствий в 24 российских регионах. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», - объяснила она в беседе с «Известиями».

Таких субъектов, по словам главы Центробанка, в стране 24: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Кроме того, Набиуллина поддержала инициативу разрешить российским гражданам самим продавать жилье, находящееся в залоге у кредитной организации. Однако, по ее мнению, данная идея требует проработки: важно, чтобы механизм, который заложен в нормативе, обеспечил право россиян на такую опцию, но банки не навязывали должникам продажу.

Ранее глава Банка России выступила с инициативой расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, так как сейчас данная программа не очень востребована. По словам Набиуллиной, программа должна быть расширена за счет поддержки молодых семей и молодых специалистов. Кроме того, ее можно сделать льготной на постоянной основе.