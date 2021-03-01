В пресс-службе Пашиняна заявили о неверном информировании премьера Армении об «Искандерах»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что получил неверную информацию по поводу «Искандеров». Его соответствующее заявление не касалось качества армяно-российских военных и военно-промышленных отношений. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян.

«Премьер-министр Республики Армения и президент Российской Федерации во время недавно состоявшейся телефонной беседы в числе прочих вопросов обсудили также заявление относительно применения Арменией системы "Искандер"», - приводит ее слова агентство «Арменпресс».

В контексте данной темы армянская сторона также отметила, что российское оружие является лучшим в мире, а сотрудничество двух стран будет углубляться.

Ранее несогласные с политикой армянского премьера протестующие ворвались в правительственное здание в центре Еревана. В течение нескольких минут они скандировали лозунги об отставке Пашиняна прямо в фойе здания на первом этаже, а затем вновь вернулись на улицы.