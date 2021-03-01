Правительство выделило 100 миллиардов рублей на развитие дорог. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что развитие дорог особенно важно для укрепления экономики регионов, повышения доступности товаров и услуг для жителей небольших городов и сел.

«В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" средства в течение двух лет получат 69 регионов, в том числе большую часть - 70,5 миллиарда рублей - в этом году», - подчеркнул Мишустин.

Так, правительство также продолжит совершенствование автодорожной инфраструктуры Крыма. Дополнительно республике выделят 10,5 миллиарда рублей. Руководители субъектов должны полностью и в срок реализовать все строительные и ремонтные работы для того, чтобы люди увидели результаты работ.