Прокуратура Москвы проверяет детский сад из-за издевательств над детьми

Прокуратура Москвы проводит проверку информации о применении насилия в отношении несовершеннолетних детей в частном центре по присмотру и уходу за детьми на юге столицы.

По предварительной информации, в частном детском центре в жилом доме на улице Нагатинская благодаря видеозаписи вскрылись факты жестокого обращения с воспитанниками учреждения.

«Установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенных с жестоким обращением с применением к детям недопустимых методов воспитания воздействия по стороны работников учреждения», - рассказали в пресс-службе правоохранительного органа.

Проверку проводит Симоновская межрайонная прокуратура. Представители ведомства должны установить обстоятельства и причины произошедшего и оценить исполнение требований по безопасности оказываемых услуг.