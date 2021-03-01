Астроном оценил возможность обнаружения на Венере неизвестных химических элементов

На «русской планете» Венере вряд ли можно будет обнаружить в будущем какие-либо неизвестные на Земле химические элементы. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал сотрудник главной астрономической обсерватории РАН Кирилл Масленников.

«Русской» Венеру начали называть после того, как СССР внес значительный вклад в изучение планеты и открытие основных ее характеристик. Именно в контексте возобновления прерванных некогда космических миссий Масленников и ответил на несколько вопросов ведущих. Он объяснил, почему планете вряд ли присутствуют какие-то новые вещества, но не стал отрицать, что уже известные могут открыться с новой стороны.

«Все планеты состоят примерно из одних и тех же элементов. Все мы образовались из одного протопланетного облака, которых мы сейчас много наблюдаем у других звезд, и более менее представляем себе, из чего они состоят. Поэтому мало шансов найти на Венере какие-то элементы, которых мы не знаем на Земле. Другое дело, что условия там совершенно другие, и соединения также могут быть совсем другими», - заявил Масленников.

Ранее в Роскосмосе рассекретили документы к юбилею первой посадки на Венеру. Ознакомиться с ранее засекреченными документами можно на сайте корпорации. Там обнародованы приказы министра общего машиностроения, заключения экспертных комиссий, технические задания, а также фотоснимки и другие документы.