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Глава РФПИ объявил о начале нового фотоконкурса #SputnikVforVictory

Роман Захаров
23:30 11.03.2021
Участники конкурса должны будут выкладывать в соцсети снимки о вакцинации «Спутником V» и помечать их специальным хэштегом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с агентством ТАСС запускают конкурс на лучшую фотографию с международным знаком победы и хэштегом #SputnikVforVictory. Лучшие снимки будут опубликованы на платформах вакцины «Спутник V» в социальных сетях и на ресурсах ТАСС.

О старте мероприятия объявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время церемонии подведения итогов международного фотоконкурса для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID.

«Те эмоции, которые мы видим на этих фотографиях, это эмоции, которые испытывают люди из всех стран. Это и любовь, и надежда, и уверенность, что мы победим этот вирус . РФПИ приветствует инициативу агентства ТАСС по организации конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID. Фотография лучше тысячи слов фиксирует самые драматичные моменты борьбы с пандемией для истории. Убежден, что каждая из работ конкурса войдет в летопись этой борьбы», - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что в настоящий момент, благодаря массовой вакцинации, в том числе российским препаратом «Спутник V», который, как напомнил Дмитриев, является одним из наиболее эффективных препаратов для профилактики коронавируса в мире, борьба с пандемией входит в финальную стадию.

«Поэтому мы предложили победителям конкурса, а также нашим подписчикам в социальных сетях сделать фоторепортажи о массовой вакцинации "Спутник V" в разных странах. Надеемся, что эти фотографии и станут символом окончательной победы над пандемией», - подытожил Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») - первый в мире препарат против COVID-19, зарегистрированный в России в августе прошлого года. Вакцина была создана НИИ имени Гамалеи при содействии Министерства обороны РФ.  

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