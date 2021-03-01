Земфиру уличили в плагиате

Пользователи Сети обнаружили, что обложка альбома российской рок-певицы по оформлению похожа на обложку сингла американского исполнителя Leo Luganskiy.

Так, на черной обложке изображено то же самое зачеркнутое слово «Бордерлайн». О явном сходстве оформления рассказал сам артист на странице сети «ВКонтакте». Он отметил, что дизайн был заимствован с его обложки, представив для сравнения свой вариант.

Земфира пока еще никак не комментировала сложившуюся ситуацию. В ночь на 26 января певица выпустила первый за восемь лет альбом.