Житель Петербурга пережил 15 клинических смертей за одну ночь

Житель Санкт-Петербурга пережил 15 клинических смертей за сутки. Врачи реанимировали 30-летнего мужчину в течение двенадцати часов и смогли спасти.

В больницу петербуржец попал 10 февраля из-за врожденной генетической тромбофилии, заболевании, при котором появляется предрасположенность к формированию тромбов. Молодому человеку стало плохо после горячего душа - появились одышка и боль в груди, потемнело в глазах.

«Дежурные врачи приняли его в крайне тяжелом состоянии, с выраженной одышкой, требующей интенсивной терапии. Состояние пациента прогрессивно ухудшалось», - рассказала врач Ирина Власова mk.ru.

В больнице мужчину подключили к аппарату ИВЛ. За следующую ночь его сердце остановилось порядка 15 раз, и каждый раз врачам удавалось снова запустить его. Самая долгая клиническая смерть продлилась 25 минут.

Сам пациент узнал об этом только через двое суток, когда врачи вывели его из искусственной комы. Спустя месяц мужчину выписали из больницы - сейчас он чувствует себя хорошо, остались только одышка и слабый кашель.