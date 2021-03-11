На Украине рассказали о подготовке бойцов ВСУ инструкторами НАТО

Инструкторы НАТО с 2015 года подготовили около 16 тысяч украинских военнослужащих к ведению боевых действий в городских условиях. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.

«Направление нашего сотрудничества - это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», - приводит «Укринформ» слова генерала.

Какие города собираются штурмовать украинские военные генерал уточнять не стал. С его слов, освоение подобной тактики поможет бойцам ВСУ быть готовыми к любому варианту развития событий.

Ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась в феврале. Силовики возобновили минометные обстрелы территорий самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Там считают, что Киев готовится к масштабному наступлению и поэтому стягивает к линии соприкосновения новые силы.