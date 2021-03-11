Собянин оценил возможность полного перехода школ на дистанционный формат
По словам мэра столицы, ключевой фигурой в обучении остается учитель.
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы под влиянием пандемии COVID-19 смогли быстро развить электронные сервисы для обучения. При этом, как отметил мэр, это не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение.
«Пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - уточнил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам мэра, сохранить уровень образования во время пандемии удалось во многом благодаря платформе «Московская электронная школа». Собянин также отметил, что ключевой фигурой остается учитель.
Ранее в Минпросвещения заявили, что в России не планируют заменять очное обучение дистанционным.