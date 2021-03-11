Собянин оценил возможность полного перехода школ на дистанционный формат

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы под влиянием пандемии COVID-19 смогли быстро развить электронные сервисы для обучения. При этом, как отметил мэр, это не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение.

«Пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», - уточнил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, сохранить уровень образования во время пандемии удалось во многом благодаря платформе «Московская электронная школа». Собянин также отметил, что ключевой фигурой остается учитель.

Ранее в Минпросвещения заявили, что в России не планируют заменять очное обучение дистанционным.