Бураны, лавины и ураганный ветер: какие погодные аномалии пришли в Россию вместе с весной

Весеннее равноденствие наступит уже на следующей неделе, но пока в это поверить крайне сложно. В столице минувшая ночь стала самой холодной за последние 70 лет. Морозами скованы и десятки других регионов. Совсем не по-мартовски метут снежные бураны, обновляя суточные рекорды осадков.

Огромная пробка из большегрузов сразу в два ряда собралась в Челябинской области. Прошедший ночью снегопад парализовал движение по трассе М-5. С последствиями метели не смог справиться даже челябинский «Трактор». Автобус с его фанатами, ехавшими на матч хоккейной лиги в Уфу, развернули на полпути. Грузовой транспорт как тромб заблокировал дорожную артерию.

Непогода, помноженная на коварные изгибы уральских гор, создает смертельную угрозу для автомобилистов. В таких условиях огромные фуры становятся беспомощными и не могут самостоятельно заехать в горку. Дальнобойщиков приходится брать на буксир.

На одном из участков трассы сотрудники МЧС спасли из снежной ловушки мужчину и его маленького сына. На своей «Ниве» они улетели в кювет и завязли в сугробе. И этот случай не единичный - спасатели вызволили уже десятки машин.

Буран разбушевался и в Башкирии. Заметены дороги к 50 населенным пунктам. В транспортной блокаде оказались почти семь тысяч жителей. Спецтехника работает, но пока безрезультатно.

Из-за снежного циклона на Камчатке к домам не подъехать. В школах отменили вторую смену. Объявлена лавинная опасность.

«Призываем жителей и гостей воздержаться от посещения склонов в ближайшие дни, родителям следить за детьми», - говорит заместитель начальника управления МЧС по Камчатскому краю Максим Лепешкин.

В Новороссийске снега мало, но ветер сшибает с ног и выводит из строя светофоры. Даже мусорные баки под его натиском не способны удержаться на месте.

Не обошли погодные аномалии и столичный регион. Прошлой ночью столбик термометра совершил очередное рекордное падение. Таких морозов в середине марта не было уже 70 лет - на целых три градуса холоднее, чем в столице Якутии.

«Это аномальные морозы, температура, которая на 12-13 градусов ниже климатической нормы. Рекорд в 1915 году был на 7 градусов холоднее», - отмечает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптиков, сейчас Москва окутана воздушными массами из Баренцева и Карского морей. К концу недели ситуация изменится. На смену «пушкинской» погоде с морозом и солнцем придет более теплая, но мокрая и облачная европейская зима.