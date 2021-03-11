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Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал возможные санкции на российский госдолг

Виктория Ивашечкина
22:24 11.03.2021
Ранее стало известно о том, что США и Великобритания намерены ввести соответствующие ограничительные меры.
Глава Минэкономразвития РФ прокомментировал возможные санкции на российский госдолг
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что возможные санкции на российский госдолг в первую очередь скажутся на западных инвесторах. По словам министра, их доля уже снизилась до 23%, однако эти меры некритичны для России.

«Санкции на российский госдолг, по большому счету, наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг», - подчеркнул Решетников.

По его словам, возможные санкции не повлияют существенно на финансовое положение в РФ, передает РИА Новости.

«Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет», - добавил Решетников.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания намерены ввести санкции против российского госдолга. Администрация президента Джозефа Байдена также якобы заявила о том, что намерена пойти на «экстремальные шаги» при введении ограничений.

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