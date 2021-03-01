Врач связала головную боль и работу за компьютером

Сильная утомляемость глаз при работе за компьютером или другими устройствами способна привести к покраснению глаз и головной боли. Как рассказала доктор Элли Кэннон, причина связана с особенностями зрительно-напряженной работы с монитором ПК или дисплеем смартфона, пишет Daily Mail

При работе за компьютером или долговременном пользовании смартфона глазодвигательные мышцы находятся в статическом напряжении. В результате сильно замедляется кровоток в глазах. Из-за кислородного голодания ухудшается состояние глаза, приводя к покраснению глаз и расширенным сосудам.

По этой же причине появляется головная боль, когда развивается спазм мышц глазных яблок и нарушается микроциркуляция крови в мышечном аппарате глаз.

По словам врача, свою долю в покраснении глаз при работе за компьютером или смартфоном также привносит недостаток сна.