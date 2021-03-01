Протестующие ворвались в правительственное здание в Ереване

Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в правительственное здание в центре Еревана. Они призывают сотрудников министерств игнорировать организованный им митинг.

В течение нескольких минут протестующие скандировали соответствующие лозунги прямо в фойе здания на первом этаже, а затем вновь вернулись на улицы.

«Нашей целью было показать, что можем войти в любое министерство», - цитирует РИА Новости слова участников протестной акции.

Протестное шествие, организованное радикальным движением «Сасна црер», стартовало днем ранее. Участники мероприятия требуют отставки премьера Пашиняна. Митинг радикалов стартовал одновременно с концертом оппозиции, который проходит возле парламента. С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру столицы.