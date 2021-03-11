Умер автор музыки к «Гардемаринам» Виктор Лебедев

В Санкт-Петербурге на 87-м году жизни скончался Виктор Лебедев, автор музыки к российским и советским кинофильмам, в том числе и «Гардемарины, вперед!».

«Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом», - сказано в соболезнованиях спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.

Также в сообщении говорится, что на посту профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры Виктор Лебедев более 60 лет передавал секреты мастерства молодым композиторам и исполнителям.

Среди творческого наследия Виктора Лебедева – музыка к 50 кинофильмам, а также оперы, балеты, сочинения для симфонического оркестра.