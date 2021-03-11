СМИ: граждане России и Китая попали под новые санкции ЕС «за нарушение прав человека»
Пополненный черный список предварительно одобрили послы Евросоюза.
© Фото: pixabay
Новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, согласовали послы 27 стран-членов Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
Уточняется, что представители предварительно согласовали черный список физлиц, чьи действия, по их мнению, связаны с нарушением прав человека. В него вошли граждане разных стран, включая Россию и Китай.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден продлил на год срок действия ряда санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине.