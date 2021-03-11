В Минпромторге рассказали о планах Сербии относительно «Спутника V»

Сербия намерена наладить производство вакцины «Спутник V» и заинтересована в дополнительных поставках препарата из России. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам встречи министра Дениса Мантурова с сербским коллегой Ненадом Поповичем.

«Ненад Попович подчеркнул серьезный настрой сербского руководства в ближайшее время наладить производство "Спутника V" на своей территории», - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, страна готова приобрести дополнительные дозы вакцины сверх двух миллионов, контракт на поставку которых был заключен в декабре.

Ранее Попович заявил, что начать производство российской вакцины в Сербии планируют не позднее 20 мая.