В Сибирь и на Дальний Восток придет аномальное тепло

В ближайшие дни в ряд регионов Средней Сибири и Дальнего Востока придет аномальное потепление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура воздуха, по словам синоптика, будет выше нормы на 8-10 градусов. Например, в Иркутске с 11 марта ожидается около 8 градусов выше нуля, в Красноярске будет 0 градусов.

«В Тыве, Бурятии - плюс 4 градуса, в Амурской области, в Благовещенске - плюс 6-8 градусов, в Хабаровске - плюс 6-8 градусов, во Владивостоке - плюс 8-9 градусов», - рассказал ученый в беседе с ТАСС.

Метеоролог при этом добавил, что в Забайкальском крае температурный фон будет теплее средних значений на 12 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал «Звезде» о том, какую погоду стоит ожидать в ближайшие дни жителям Европейской территории России.