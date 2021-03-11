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Президент Армении отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба

Виктория Ивашечкина
20:58 11.03.2021
Армен Саркисян не станет оспаривать предложение Никола Пашиняна в Конституционном суде.
Президент Армении отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Глава Армении Армен Саркисян во второй раз отклонил предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба ВС республики.

Также сообщается, что Саркисян не станет оспаривать это предложение в Конституционном суде.

«Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд», - сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян в своих соцсетях сообщил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян со среды, 10 марта, освобожден от занимаемой должности в силу закона.

Об этом Пашинян заявил после того, как президент страны Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС. При этом он не стал оспаривать его в Конституционном суде. Сам Пашинян выступил с инициативой уволить главу Генштаба.

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