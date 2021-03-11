В стране и мире Рухнула крыша: в Омске горит здание с кислородными баллонами Анна Касаткина Предварительная площадь пожара составила 700 квадратных метров. © Видео: Инцидент Омск vk, МЧС РФ © Фото: МЧС Омск vk Читайте нас на: Производственное здание горит в Кировском округе Омска. Площадь возгорания составляет порядка 700 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону. Сообщение о пожаре поступило в 21.01 по местному времени (18.01 мск). «На момент прибытия первого подразделения предварительная площадь пожара составила 700 кв.м. Произошло частичное обрушение кровли. От МЧС России задействовано 12 единиц техники, привлечен 61 человек личного состава», - говорится в сообщении ведомства. Из здания эвакуировали 26 кислородных баллонов. Пострадавших, по предварительной информации, нет. © МЧС Омск vk © МЧС Омск vk По состоянию на 22.18 (19.18 мск) возгорание удалось локализовать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика