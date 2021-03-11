В Сербии назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V»
Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется не позднее 20 мая. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.
По его словам, на данный момент запланировано произвести четыре миллиона доз.
«Производство российской вакцины "Спутник V" в институте "Торлак" начнется до 20 мая этого года. Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, где будет производиться вакцина "Спутник V"», - цитирует Поповича сербская телерадиокомпания РТС.
Сербия одной из первых (после Белоруссии и Аргентины) зарегистрировала для применения в стране российскую вакцину «Спутник V». Первая партия препарата поступила в страну 30 декабря, позже была достигнута договоренность о производстве вакцины на территории республики.