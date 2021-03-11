В стране и мире Коронавирус В Сербии назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V» Анна Касаткина Сначала запланировано произвести четыре миллиона доз. © Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется не позднее 20 мая. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович. По его словам, на данный момент запланировано произвести четыре миллиона доз. «Производство российской вакцины "Спутник V" в институте "Торлак" начнется до 20 мая этого года. Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, где будет производиться вакцина "Спутник V"», - цитирует Поповича сербская телерадиокомпания РТС. Сербия одной из первых (после Белоруссии и Аргентины) зарегистрировала для применения в стране российскую вакцину «Спутник V». Первая партия препарата поступила в страну 30 декабря, позже была достигнута договоренность о производстве вакцины на территории республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика