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В Сербии назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V»

Анна Касаткина
20:06 11.03.2021
Сначала запланировано произвести четыре миллиона доз.
В Сербии назвали сроки начала производства вакцины «Спутник V»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Производство российской вакцины «Спутник V» в Сербии начнется не позднее 20 мая. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович.

По его словам, на данный момент запланировано произвести четыре миллиона доз.

«Производство российской вакцины "Спутник V" в институте "Торлак" начнется до 20 мая этого года. Таким образом, Сербия станет первой страной в Европе, где будет производиться вакцина "Спутник V"», - цитирует Поповича сербская телерадиокомпания РТС.

Сербия одной из первых (после Белоруссии и Аргентины) зарегистрировала для применения в стране российскую вакцину «Спутник V». Первая партия препарата поступила в страну 30 декабря, позже была достигнута договоренность о производстве вакцины на территории республики.

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