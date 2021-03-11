Организаторы Евровидения не допустили песню из Белоруссии

Европейский вещательный союз запретил исполнителям из Белоруссии выступать с песней «Я научу тебя» на конкурсе Евровидение-2021. Об этом говорится в заявлении, опубликованном ранее на сайте союза.

«Мы написали телекомпании БТРК, которая отвечает за участие Белоруссии в конкурсе песни Евровидение, чтобы сообщить им, что песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе», - говорится в заявлении.

В частности, отмечается, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она якобы «ставит под сомнение неполитический характер конкурса». При этом организаторы также предложили участникам прислать измененную версию композиции или выбрать новую.

Конкурс должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме. Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал запланирован на 22 мая текущего года в том же городе.

Ранее сообщалось, что певица Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение-2021. Исполнительница выступит с песней «Russian woman».