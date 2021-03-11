Росгвардия опубликовала видео задержания захватившего заложницу в Северодвинске

Росгвардия опубликовала видео момента задержания мужчины, который в четверг, 11 марта, взял в заложницы сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске.

Также отмечается, что офицер управления Росгвардии по Архангельской области вступил в переговоры со злоумышленником, убедил его разрядить обрез ружья. После чего мужчина был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.

Девушка-заложница не пострадала, задержанный был доставлен в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что вооруженный незнакомец ворвался в офис микрозаймов и начал угрожать сотруднице. Девушка успела нажать на тревожную кнопку.