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Великая катастрофа и мертвая земля: как в Японии вспоминают о трагедии на АЭС «Фукусима»

Федор Иваница
Анна Назайкина
19:10 11.03.2021
В марте 2011 года из-за мощного землетрясения в Японии началось цунами. Это привело к страшной аварии на АЭС, где произошло несколько взрывов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ровно 10 лет назад в Японии произошло мощнейшее за всю историю страны землетрясение и цунами. Стихия тогда стерла с лица земли несколько городов, жертвами стали почти 20 тысяч человек. Минута молчания в их память сегодня прошла во многих японских городах.

Последствия страшной трагедии устраняют до сих пор: природный катаклизм привел к аварии на атомной электростанции «Фукусима-1». Уровень радиации превысил допустимую норму более чем в 10 раз.

Десятилетие спустя радиоактивную почву все еще собирают в префектуре Фукусима. Экскаваторы работают круглосуточно, но площадь зараженной местности равна территории Мюнхена. Это - мертвая земля.

11 марта 2011 вошло в историю как день Великого восточно-японского землетрясения. Толчки магнитудой в 9 баллов передвинули крупнейший остров страны Хонсю на два с половиной метра и вызвали цунами, от которого погибло более 18 тысяч человек.

Аэропорт города Сендай, что совсем рядом с побережьем, полностью разрушен. Его территория превратилась в огромную свалку, где все смешалось - машины, обломки зданий, самолеты. Цунами сбило их в кучу. Японии помогали всем миром. Российские спасатели работали на самых тяжелых участках.

«То фрагменты тел, то трупы. Обстановка была очень тяжелая морально. Но все справлялись. Были сильнее обрушения и все находилось в грязи. Как сходила вода. Тяжело было. Такое забыть нельзя. Всегда в памяти остается отпечаток. С этим надо жить»,- рассказал «Звезде» старший офицер отдела управления робототехнических средств центра Лидер МЧС России Максим Попков.  

Школы, магазины, правительственные здания были переоборудованы во временные убежища. Свободных мест в гостиницах не было, а репортеры со всего мира ночевали вместе с беженцами.

Цунами оставило после себя километры сплошной разрухи. Машины, на которых никто никуда не поедет, и дома, в которых уже никто не будет жить.

Атомная электростанция «Фукусима 1» находилась в 180 километрах от эпицентра. Ей удалось выстоять. Но цунами вывело из строя системы охлаждения. Активные зоны реакторов начались плавиться, а затем произошло несколько взрывов. Ядерной аварии присвоили высший уровень опасности . Из тридцатикилометровой зоны вокруг станции в первые дни было эвакуировано 170 тысяч человек. Загрязнение было зафиксировано и на земле, и в океане. По всей Японии раскупали дозиметры.

События в Фукусиме вызвали мировой шок: если в высокотехнологичной Японии случилась такая трагедия, значит, не застрахован никто. В Европе прозвучали призывы отказаться от атомной энергетики. Германия поспешила объявить о закрытии в течение 20 лет всех своих АЭС.

Однако в итоге технологический прогресс и растущие потребности планеты в электричестве взяли верх над фобиями. Но только не для них - тех десятков тысяч японцев, которые так до сих пор так и не вернулись в родную префектуру.

Одним - запрещено, другие  - уже не хотят. Некуда. Дома обветшали, а улицы больше напоминают съемочную площадку для фильма про мир без людей.

«Мне почти 70 лет, и я могу приехать сюда только, чтобы погрузиться в воспоминания. Но здесь нет основы для жизни. Нет магазинов и больниц, нет дома, пригодного для жилья. Они просто говорят нам, что все в порядке и что мы должны вернуться. Но что, если произойдет еще одна катастрофа? Ведь получается, что эти реакторы  могут взорваться просто, если кто-то сделает что-то не так»,- сказала Хисаэ Унума.

На территории Фукусимы до сих пор хранится полтора миллиона тонн загрязненной воды, и что с ней делать  - никто  не знает. Но власти утверждают, что усвоили урок. 54 приостановленных после катастрофы атомных реактора по всей Японии постепенно вводят в строй по ужесточенным требованиям. Как утверждается, они выдержат даже извержение Фудзиямы, хотя вероятность такого катаклизма несравненно ниже нового землетрясения.

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