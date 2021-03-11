Оранский мужской монастырь загорелся в Нижегородской области

В Нижегородской области случился пожар на территории Оранского Богородицкого мужского монастыря в селе Оранки. По данным ГУ МЧС по региону, горение кровли и площади здания происходит на 700 квадратных метрах.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Другие подробности происшествия уточняются.

Монастырь основан в 1634 году как пустынь дворянином Петром Глядковым в честь Оранской иконы Божией Матери. С 1866 стал общежительным мужским монастырем 1-го класса. Был закрыт в 1920 году и возрожден в 1993-м. Здание монастыря является объектом культурного наследия регионального значения.