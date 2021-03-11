«Сад памяти»: в России и за рубежом высадят 27 миллионов деревьев в честь погибших в ВОВ

Двадцать семь миллионов деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны высадят в этом году в рамках международной акции «Сад памяти». Она стартует уже 18 марта - сначала в семи южных регионах России.

В Севастополе первую высадку аллеи посвятят народному артисту СССР Василию Лановому, который был постоянным участником акции.

Принять участие в акции в своем городе может любой желающий.

«Особое внимание уделим городам трудовой доблести, которые появились в прошлом году, потому что подвиг тружеников тыла также велик. Считаем важным посвятить сады памяти этой странице истории», - рассказала председатель центрального штаба движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

В 2020 году международный проект затронул почти каждый уголок России и еще полсотни зарубежных стран, несмотря на пандемию коронавируса.