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СМИ назвали возможную причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Анна Берестовая
01:19 01.03.2021
Всего в рамках данного дела задержаны четыре человека.
СМИ назвали возможную причину убийства семьи под Нижним Новгородом
© Фото: Следственный комитет России
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Подозреваемые по делу об убийстве семьи в Нижегородской области являются рабочими, ранее трудившимися на участке погибших и помогавшими им по дому. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего в настоящий момент правоохранительные органы задержали четырех человек. Причастность к произошедшему троих из них сейчас подтверждается. Согласно предварительным данным, целью убийства было ограбление граждан.

Ранее сообщалось, что двое подозреваемых были задержаны на территории Владимирской области.

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