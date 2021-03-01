СМИ назвали возможную причину убийства семьи под Нижним Новгородом

Подозреваемые по делу об убийстве семьи в Нижегородской области являются рабочими, ранее трудившимися на участке погибших и помогавшими им по дому. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Всего в настоящий момент правоохранительные органы задержали четырех человек. Причастность к произошедшему троих из них сейчас подтверждается. Согласно предварительным данным, целью убийства было ограбление граждан.

Ранее сообщалось, что двое подозреваемых были задержаны на территории Владимирской области.