С МКС выбросили самый тяжелый космический мусор в истории

НАСА выбросило с Международной космической станции (МКС) крупнейший в ее истории кусок космического мусора , платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Трансляция велась на сайте НАСА.

Платформу с аккумуляторами привезли на станцию японским грузовым кораблем в мае прошлого года. Отмечалось, что после замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.

Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. По словам ученых, со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.