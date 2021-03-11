С МКС выбросили самый тяжелый космический мусор в истории
Платформу с аккумуляторами привезли на станцию японским грузовым кораблем в мае прошлого года.
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НАСА выбросило с Международной космической станции (МКС) крупнейший в ее истории кусок космического мусора , платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны. Трансляция велась на сайте НАСА.
Платформу с аккумуляторами привезли на станцию японским грузовым кораблем в мае прошлого года. Отмечалось, что после замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.
Платформа с аккумуляторами массой 2,5 тонны стала самым тяжелым мусором, выброшенным со станции. По словам ученых, со временем она сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях земной атмосферы.