Путин призвал смягчить «ценовые удары» по россиянам

Баланс интересов при определении цен на продукты должен соблюдаться, россияне не должны испытывать на себе «ценовых ударов». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.

«Баланс интересов должен соблюдаться. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Ну, удары внутриценовые не должны быть такими, которые имели место быть. Надо инструменты соответствующие применять и смягчать», - сказал он.

Глава государства привел в пример субсидии на экспорт, в которых, считает Путин, нет необходимости при возросших ценах на продукцию.