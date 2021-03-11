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В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе

Анна Касаткина
17:07 11.03.2021
Полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего считает, что на это указывают заявления главы украинской делегации.
В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе
© Фото: Ministry of Defense of Ukraine
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Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах Владислав Дейнего.

«Глава украинской делегации в контактной группе (Леонид Кравчук - ред.) еще раз подтвердил, что Украина не намерена выполнять минские соглашения и готовится к эскалации конфликта», - говорится в опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР заявлении Дейнего.

Кравчук ранее заявил о готовности предпринять «радикальные шаги» по Донбассу. По его словам, к линии соприкосновения стягиваются войска, там проводятся тренировки и учения, и украинские силовики готовы зеркально отвечать на действия ополченцев.

Дейнего также напомнил о словах Кравчука в одном из интервью, когда последний заявил о том, что на заседании контактной группы делегация Украины представит новый сценарий по урегулированию конфликта. При этом, уточнил глава МИД ДНР, что это за «сценарий» не знает никто, и с учетом предыдущих «мирных» предложений Украины, не сложно догадаться, что Донбассу «ничего хорошего ждать не приходится».

Предметное обсуждение украинского предложения также не предвидится, так как, по словам Кравчука, «сценарий» можно будет только принять, иначе Украина будет «защищаться», отметил Дейнего.

«Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым "мирным сценарием"», - заключил он.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что конкретный план мирного урегулирования ситуации в Донбассе был предложен Германией и Францией и доработан Украиной. По его словам, план соответствует нормам международного права и «отвечает духу Минска».

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