Поедом едят: СМИ рассказали, как клопы запугали экипаж атомной подводной лодки США

Постельные клопы уже год докучают экипажу атомной подводной лодки США «Коннектикут». Впервые насекомых на борту подводного судна заметили в марте прошлого года. Матросы сообщили о них командованию, однако оно не поверило жалобам и потребовало доказательств. Об этом пишет Navy Times.

Согласно анонимному источнику издания, насекомые начали атаковать подводников во время американских учений ICEX 2020 в Северном Ледовитом океане.

Собеседник газеты уточнил, что членам экипажа приходилось спать на стульях или прямо на полу, чтобы скрыться от постельных клопов.

«Людей буквально поедали живьем, пока они спали на койках», - указал матрос.

В свою очередь представительница военно-морских подводных сил Тихоокеанского флота Синтия Филдс заявила, что о наличие насекомых на борту подлодки экипаж доложил только в декабре, а доказательства были предъявлены только 19 февраля. С тех пор, как заверила Филдс, подводное судно посетили энтомологи, которые обработали субмарину специальными веществами.

Между тем члены экипажа не горят желанием возвращаться на лодку во время очередных учений. По их мнению, подводников хотят использовать как «наживку», чтобы проверить наличие кровососущих.