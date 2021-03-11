Новосибирец рассказал, как спасал школьниц от нападения бродячей собаки

Житель Новосибирска, спасший девочку от нападения бродячей собаки, Михаил Хисамутдинов рассказал «Звезде» подробности инцидента, случившегося ранее в Первомайском районе города.

Дело в том, что на двух детей напала бездомная собака. Спасти школьниц удалось местным жителям. Мимо проезжал автомобиль, и водитель с пассажиром отбили ребенка от агрессивной собаки. Девочки отделались испугом и царапинами.

«Когда мы отбили девочек от собаки, отец одной из школьниц вышел из подъезда. Я передал дочь ему. Сами девочки до происшествия возле своего дома гуляли. Одной девочке лет 10, а другой еще меньше», - подчеркнул Михаил.

По его словам, за несколько минут до инцидента он заехал домой к коллеге по работе. После этого мужчины поехали в сторону дома Михаила.

«Мы отъехали на несколько метров от дома и увидели данную картину. Мы выбежали из машины, прогнали собаку и забрали детей. У одной из девочек была истерика, другая даже не плакала. Одной школьнице собака немного ранила руку», - подчеркнул житель Новосибирска.

Девочка, как ранее сообщили в соцсетях, серьезно не пострадала. Ей помогла теплая одежда, которую животное не смогло прокусить.