Омбудсмен Москвы поддержала идею четырехдневной рабочей недели для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддерживает идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин. Об этом она сообщила в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

«В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели... Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин», - сказала она.

Потяева заявила, что у женщин кроме трудовой деятельности есть большое количество других забот. Омбудсмен также подчеркнула, что данный вопрос будет касаться не только Москвы, но и всей РФ, поэтому она будет следить за развитием темы.

«Поэтому наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведем, как только откроется у нас личный прием населения, мы... проведем опрос тех, кто придет к нам в аппарат по этой теме», - заявила она.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия COVID-19 оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо без ущерба для развития экономики.