Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, тем самым опровергнув заявления Меган Маркл, которое они сделали в интервью Опре Уинфри. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Мы очень нерасистская семья», - сказал он телеканалу.

Герцог Кембриджский Уильям также заявил, что еще не общался со своим братом, принцем Гарри, после скандального интервью, однако планирует это сделать.

Напомним, что в интервью Опре Уинфри, показанном в США вечером 7 марта, принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько сенсационных заявлений, которые ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Так, Маркл, афроамериканка по матери, в интервью заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца. Актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб. Впоследствии, Уинфри заявила, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

Спустя 56 часов после интервью канцелярия британской королевы выступила с заявлением, в котором отмечалось, что высказывания супругов будут изучены самым серьезным образом. В любом случае, отметили в Букингемском дворце, Гарри, Меган и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».

В мае 2018 года младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. В конце февраля 2021 года пара официально подтвердила отказ от титула их Высочеств. После отказа супруги не смогут использовать королевский титул и не будут представлять королеву Елизавету II на официальных мероприятиях.