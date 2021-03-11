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Эксперт рассказала, как определить, безопасен ли банкомат

Виктория Ивашечкина
16:25 11.03.2021
По словам Татьяны Давидис, мониторы у современных аппаратов становятся больше и ярче, что не должно вызывать опасений.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Global Look Pres
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Специалист по защите денежных знаков и их проверке Татьяна Давидис рассказала «Звезде» о том, какими признаками обладает безопасный банкомат, с помощью которого можно безбоязненно осуществлять операции с денежными средствами.

По мнению эксперта, нужно опасаться пользоваться банкоматами со внешними нарушениями или повреждениями.

«Банкомат-это устройство самообслуживания, которое дает возможность частному лицу обращаться со своими деньгами. Устройство очень удобное, но в определенных ситуациях может вызывать опасения, так как речь идет о материальных ценностях. Банкомат-устройство повышенного внимания», - отметила Давидис.

По ее словам, современные банкоматы - это достаточно безопасные устройства с точки зрения приема и выдачи проверенных денег. Так, современный банкомат отличается от старых устройств.

«Обычно это устройство с довольно большим сенсорным экраном. Не надо пользоваться банкоматом со внешними нарушениями или повреждениями. Такое устройство может работать некорректно. В современном, хорошо выглядящем, чистом устройстве и проверка денег пройдет успешно, и меньше вероятность сбоев», - подчеркнула Давидис.

По ее словам, если экран темный и видны непонятные надписи, то это и должно насторожить.

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