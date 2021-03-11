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Путин заявил, что внутренние «разборки» в США не позволяют наладить межгосударственные отношения

Анна Назайкина
16:21 11.03.2021
Россия хотела бы завершения внутренних противоречий в Штатах, отметил президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago-images.de, Globallookpress
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутренние «разборки» в США не позволяют наладить стабильность в межгосударственных отношениях с Россией. 

«Часть лиц, которые совершили прогулку в Конгресс США, 150 человек арестовано, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия на этом или нет? Мы не знаем, но мы хотим, чтобы закончились, потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами», - сказал он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Также глава государства отметил, что количество факторов неопределенности на международной арене не снижается.  

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