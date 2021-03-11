Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
По словам президента, в этой связи крайне важно было узнать мнение представителей бизнеса.
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Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. Об этом он сообщил в заключение совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.
«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному собранию», - сказал он.
Путин уточнил, что в этой связи было крайне важно узнать мнение ведущих компаний и предпринимательских объединений страны.
Президент выступает с посланием Федеральному собранию каждый год. В прошлом году мероприятие состоялось 15 января.