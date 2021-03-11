Раскрыта тайна гигантского марсианского облака

Ученые смогли найти ответ на вопрос, почему каждую весну над вулканом на Марсе образуется гигантское облако. Речь идет о феномене, происходящем каждое утро в районе 20-километровой горы Арсия в южном полушарии Красной планеты, пишет портал Space.

Огромное облако формируется утром, быстро вытягивается на сотни километров, а через несколько часов исчезает. Впервые его заметили в сентябре 2018 года на снимках Visual Monitoring Camera на борту зонда Европейского космического агентства Mars Express.

Применив это же устройство, исследователи изучили облако на протяжении множества жизненных циклов.

Оказалось, что явление имеет орографическую природу: облако возникает при обтекании воздушными массами возвышенностей горного рельефа. Вулкан Арсия возмущает атмосферу, приводя к образованию облака при подъеме атмосферных масс и конденсации влаги на более высоких и холодных уровнях.

Ученые также выяснили, что облако возникает ежедневно еще до рассвета Солнца на западном склоне вулкана, за два часа оно распространяется при скорости более 600 км/ч и на высоте до 45 км. Затем рост облака останавливается, и высотные ветры уносят его на запад, где, испаряясь в утренних лучах Солнца, оно окончательно исчезает.

Авторы научной работы подчеркнули, что орографические облака наблюдаются и на Земле, однако на нашей планете никогда не бывает орографических облаков гигантских размеров и с четким циклом.