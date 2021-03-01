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Потеплело ненадолго: москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна

Валентина Пескова
11:57 01.03.2021
Первый же весенний день календарной весны выдался в столице теплым и не морозным, однако расслабляться москвичам и переодеваться в пальто пока еще рановато.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Как гласит русская пословица, - «пришел марток, надевай семь порток». Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со «Звездой» действительно подтвердила, что убирать теплые вещи далеко пока еще не стоит.

Температура воздуха в столице в дневные часы будет положительная всего первые четыре дня марта, когда ее среднесуточные значения будут выше климатической нормы на 5-7 градусов.

«А вот уже начиная с 5 марта температура начнет переходить в сторону отрицательных значений и практически до середины месяца, и днем, и ночью, еще будет прихватывать мороз. Поэтому если не шубы, которые мы носили еще в феврале, то может быть какой-то облегченный вариант теплой одежды приготовить все-таки стоит», - отметила метеоролог.

Пятого марта, пояснила специалист, в ночные часы столбики термометров покажут -3...-8 градусов, а 6 марта станет еще более холодным днем - ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов. Продолжит дуть довольно плотный северный ветер, из-за чего будет складываться ощущение, что на улице - еще холоднее, чем есть на самом деле.

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