Потеплело ненадолго: москвичам рассказали, когда в столицу придет настоящая весна

Как гласит русская пословица, - «пришел марток, надевай семь порток». Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со «Звездой» действительно подтвердила, что убирать теплые вещи далеко пока еще не стоит.

Температура воздуха в столице в дневные часы будет положительная всего первые четыре дня марта, когда ее среднесуточные значения будут выше климатической нормы на 5-7 градусов.

«А вот уже начиная с 5 марта температура начнет переходить в сторону отрицательных значений и практически до середины месяца, и днем, и ночью, еще будет прихватывать мороз. Поэтому если не шубы, которые мы носили еще в феврале, то может быть какой-то облегченный вариант теплой одежды приготовить все-таки стоит», - отметила метеоролог.

Пятого марта, пояснила специалист, в ночные часы столбики термометров покажут -3...-8 градусов, а 6 марта станет еще более холодным днем - ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов. Продолжит дуть довольно плотный северный ветер, из-за чего будет складываться ощущение, что на улице - еще холоднее, чем есть на самом деле.