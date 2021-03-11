Путин заявил, что спад в российской экономике удалось преодолеть
По словам президента РФ, в стране постепенно снижается уровень безработицы.
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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что РФ в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии COVID-19.
«Благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», - подчеркнул Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
По его словам, это можно видеть по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса стал наихудшим для глобальной экономики после Второй мировой войны. При этом, по словам лидера страны, валовой внутренний продукт планеты за минувший год сократился на 3,5%.