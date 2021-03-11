В стране и мире Коронавирус Путин заявил, что спад в российской экономике удалось преодолеть Виктория Ивашечкина По словам президента РФ, в стране постепенно снижается уровень безработицы. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин рассказал, что РФ в целом удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии COVID-19. «Благодаря своевременным просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на ее восстановление», - подчеркнул Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. По его словам, это можно видеть по динамике внутреннего спроса, постепенного снижению уровня безработицы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса стал наихудшим для глобальной экономики после Второй мировой войны. При этом, по словам лидера страны, валовой внутренний продукт планеты за минувший год сократился на 3,5%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика