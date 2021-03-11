Врачи назвали необычный симптом сердечного приступа

Чувство беспокойства или внезапной тревоги может сигнализировать о сердечном приступе. С таким предостережением выступили ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Многие путают подобные симптомы с панической атакой, уточняют эксперты. Большинство атак длятся от пяти до 20 минут и сопровождаются учащенным сердцебиением, слабостью и головокружением. Симптомы очень схожи с сердечным приступом, пишет Express.

Пострадавшие могут ощущать чувство жара или холода, ругаться и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди. Игнорировать такие состояния категорически нельзя, заявляют врачи. Необходимо вызывать скорую помощь.