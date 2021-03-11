Матыцин ответил на слухи о своем увольнении

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал сообщения в СМИ о своей отставке. По его словам, эти слухи беспочвенны и никакого заявления он не писал.

«Я перед вами, здесь, я заявление об отставке не писал», - сказал он во время посещения центра тестирования ГТО Москомспорта.

Матыцин добавил, что министерство продолжает активно работать по намеченному курсу и он вместе со своей командой готов реализовывать дальнейшие задачи.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что Матыцин написал заявление об уходе по собственному желанию. Вместе с министром такие заявления якобы написали и его заместители.