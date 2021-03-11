Турция вводит электронную анкету по COVID-19 для всех авиапассажиров

С 15 марта прилетающие в Турцию авиапассажиры будут заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

«С 15 марта распоряжением МВД Турции отменяется бумажная анкета для въезда в страну, ее будет необходимо заполнить в электронном виде», - приводит РИА Новости слова сообщения.

Отмечается, что новые правила касаются только тех пассажиров, которые будут прибывать в страну воздушным путем.

О заполнении анкеты в электронном виде авиапассажирам нужно будет позаботиться заранее. За 72 часа до вылета в Турцию заполнить форму на сайте Минздрава республики и скачать ее на электронное устройство.