Экипаж МКС завершил ремонт российского модуля «Звезда»

Экипаж Международной космической станции отремонтировал корпус служебного модуля «Звезда». Космонавты заделали все трещины в российском сегменте. Об этом сообщили в Ракетно-космической корпорации «Энергия».

«В ближайшие дни Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле «Звезда» для проверки уровня атмосферы», - сказали РИА Новости в пресс-службе РКК.

Первую трещину на МКС обнаружили осенью прошлого года. В «Роскосмосе» не раз говорили, что она не угрожает ни экипажу, ни самой станции. Залатать брешь удалось только в марте 2021 года. Тогда же была обнаружена вторая трещина. Она появилась в переходном модуле «Звезды». Ее также удалось загерметизировать. Отмечается, что для компенсации утечки станцию регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом.

Ранее было решено продлить работу Международной космической до 2028 года.