Путин заявил, что 2020 год из-за пандемии стал наихудшим для мировой экономики после Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что 2020 год из-за пандемии коронавируса стал наихудшим для глобальной экономики после Второй мировой войны.

«Отмечу, что прошедший год оказался самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», - сказал он в ходе совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

Кроме того, Путин заметил, что валовой внутренний продукт планеты за минувший год сократился на 3,5%.

«Причины объективные. Это, в первую очередь, эпидемиологическая ситуация, введение вынужденных ограничений, что негативно сказалось на ведении бизнеса, на экономической динамике в целом», - заявил президент РФ.

Также глава государства подчеркнул, что кризис потребовал чрезвычайных действий от стран. По словам российского лидера, были приняты рекордные по объемам пакеты меры для поддержки экономики.