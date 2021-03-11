В стране и мире Очевидица рассказала об обстановке на улице Северодвинска, где захватили заложницу Тамара Астапенкова На улице Ломоносова неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Светлана Шумейко, ВКонтакте Читайте нас на: Работающая рядом с местом захвата заложницы в Северодвинске девушка Алина рассказала «Звезде» о сложившейся в районе происшествия ситуации. «Я сижу в офисе напротив. Я только слышала. Машина с мигалками по улице каталась. Около меня тоже машины стоят», - рассказала Алина. Ранее стало известно, что в Северодвинске на улице Ломоносова неизвестный взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов. По данным ТАСС, мужчину, который захватил заложницу, задержали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика